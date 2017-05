Hond niet veilig bij baas die eerder huisdier doodde

DEN HAAG - De politie heeft dinsdag een hond in beslag genomen in een woning in de Haagse wijk Moerwijk. Er was een tip binnengekomen dat de hond, een Amerikaanse staffordshireterriër, zou worden geschopt en geslagen door de eigenaar.





Daarom is de hond vandaag meegenomen door de politie. Een dierenarts gaat het beestje onderzoeken. Het is niet duidelijk of het dier inderdaad mishandeld is. Tegen de verdachte wordt een proces-verbaal opgemaakt.



Na verder onderzoek bleek dat de eigenaar van de hond in 2013 was veroordeeld voor het doodschoppen van zijn hond. De politie vermoedde dat ook de huidige hond geen veilig bestaan had bij de verdachte.

