Overstekende eendjes veroorzaken kettingbotsing

GOUDA - Een aantal overstekende eendjes heeft een aanrijding veroorzaakt tussen zes auto's op de N457 bij Gouda. De politie Gouda laat dat weten op Twitter.

De zes auto's botsten op elkaar toen een automobilist remde voor de overstekende eendjes. De eendjes hebben het overleefd. Volgens de politie zwemmen ze weer veilig in de sloot.Het is niet bekend of er automobilisten gewond zijn geraakt. De schade aan sommige auto's is wel groot.