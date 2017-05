Gevaarlijk haltebankje maakt toch weer slachtoffer

DEN HAAG - De eerste tram- en bushaltebankjes zijn inmiddels vervangen, maar voor sommige kinderen komt dat niet op tijd. Er zat dinsdagmiddag toch weer een kind met zijn vinger vast in één van de oude haltebankjes aan de Vrederustlaan in Den Haag.

De metropoolregio Rotterdam-Den Haag begon dinsdag met het vervangen van de 1100 bankjes in de gemeenten Midden-Delfland, Delft, Westland en Den Haag. Dat is nodig omdat kinderen regelmatig met hun vingers vast kwamen te zitten in de gaatjes. De nieuwe bankjes hebben smallere gleufjes, waardoor dit niet meer kan.Rond 16.30 uur vanmiddag was het toch weer raak: een jongetje stak zijn vinger in één van de oude bankjes. Hij kwam vast te zitten. De brandweer heeft de jongen bevrijd door een stuk uit het bankje te zagen.