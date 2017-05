ZZ Leiden trekt stand weer gelijk in halve finale play-offs

LEIDEN - De basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden zijn weer langszij gekomen in de halve finale van de play-offs om het landskampioenschap. In hun eigen Vijf Meihal waren ze dinsdagavond met 76-67 te sterk voor Landstede. Daardoor staat het nu 2-2 in de best-of-7-serie.

Met de winstpartij voor eigen publiek herpakte ZZ Leiden zich na de nederlaag (78-64) van afgelopen zondag in Zwolle. De ploeg van coach Paul Vervaeck kende wel een slechte start, want in het eerste kwart nam Landstede het voortouw: 11-17.Halverwege had ZZ Leiden de achterstand echter al omgebogen in een voorsprong (34-25), waarna met een stand van 53-44 de slotperiode werd ingegaan. In het laatste kwart lieten de Leidenaars hun tegenstander nog wel terugkomen, maar de zege kwam niet meer in gevaar.Dat betekent dat beide teams tot nu toe thuis nog ongeslagen zijn in de play-offs. Komende zaterdag wordt de vijfde wedstrijd gespeeld in Zwolle.