Nieuwe voetbalclub Kranenburg wil fuseren met Wateringse Veld/GONA

DEN HAAG - De eind vorig jaar opnieuw opgerichte voetbalvereniging Kranenburg heeft verregaande plannen voor een fusie met een andere Haagse club, Wateringse Veld/GONA. Dat blijkt uit een uitnodiging die het bestuur van Kranenburg naar de leden heeft gestuurd voor een bijeenkomst komende vrijdagavond in het clubgebouw van Wateringse Veld/GONA.

Kranenburg - dat na het faillissement van Haaglandia nieuw leven is ingeblazen - heeft druk gezocht naar een onderkomen , maar stuitte daarbij naar eigen zeggen op regelgeving van de gemeente Den Haag. Die zou nieuwe verenigingen geen eigen accommodatie meer toe willen wijzen.Daardoor blijven er volgens Kranenburg maar twee mogelijkheden over: fuseren of samenwerken met een bestaande vereniging. Het bestuur zegt met meerdere clubs te hebben gesproken. 'Met PGS/Vogel waren we erg ver in gesprek, maar helaas ging dit op het laatste moment ook niet door.'Vervolgens is Kranenburg in contact gekomen met Wateringse Veld/GONA. Die gesprekken zouden positief zijn verlopen. Kranenburg heeft wel enkele voorwaarden aan een eventuele fusie verbonden. Zo wil het dat de verenigingsnaam wordt gewijzigd, zodat Kranenburg in de naam voorkomt.Daarnaast moet de meerderheid van het bestuur bestaan uit Kranenburgers. Ook moet Wateringse Veld/GONA zich vereenzelvigen met de beleidsplannen van Kranenburg, wat onder meer inhoudt dat het eerste elftal op zaterdag zal gaan voetballen. De hoofdmacht van Wateringse Veld/GONA speelt nu nog op zondag.Ten slotte eist Kranenburg volledige inzage in de huidige financiële situatie van haar mogelijke fusiepartner. Al de besproken punten worden vrijdagavond vanaf 19.30 uur voorgelegd aan de leden. Zij moeten eerst nog akkoord gaan met de beoogde constructie.