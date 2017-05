Keizer legt taken bij VVD neer na onrust rond overname Haags uitvaartbedrijf

DEN HAAG - Henry Keizer legt tijdelijk zijn taken als voorzitter van de VVD neer. Dat heeft hij dinsdagavond laten weten. De Hagenaar kwam onlangs in opspraak over de overname van het Haagse uitvaartbedrijf De Facultatieve in 2012.

Onderzoeksjournalisten van Follow The Money beweerden dat er sprake was van een dubieuze overnameconstructie. Keizer, die eerder voorzitter was van de Haagse tak van de VVD, zou vijf jaar geleden voor een schijntje de nieuwe eigenaar zijn geworden van het uitvaartbedrijf in Den Haag. Hij zou daarbij aan beide kanten van de onderhandelingstafel hebben gezeten.De VVD-voorzitter zei vrijdag dat hij vindt dat hij niets verkeerd heeft gedaan bij de overname van het bedrijf. Volgens hem is er integer gehandeld.De integriteitscommissie van de VVD doet onderzoek naar de zakendeal. Dat heeft Keizer vrijdag aan de commissie gevraagd. Hij kondigde toen ook aan volledige openheid van zaken te geven. Het bestuur kwam dinsdagavond bijeen op het partijkantoor in Den Haag om over de kwestie te praten. Na afloop kwam naar buiten dat Keizer zijn taken tijdelijk neerlegd.'Ik zie ook dat de onrust in de media niet is afgenomen. Dat is schadelijk voor de VVD en belemmert mij in mijn functioneren. Daarom heb ik besloten om mijn taken als voorzitter hangende het onderzoek tijdelijk neer te leggen', aldus Keizer.