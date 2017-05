West Wekker: Ode aan Wubbo Ockels en kettingbotsing door overstekende eendjes

REGIO - Goedemorgen! We praten je vanochtend weer even bij over het nieuws van gisteravond, voor het geval je dat hebt gemist. En het gaat over opvallende onderwerpen, zoals een ode aan Wubbo Ockels en overstekende eendjes die een kettingbotsing veroorzaken.

Een eerbetoon aan astronaut Wubbo Ockels. Dat is het nieuwe album 'ROCKET, the dreams of Wubbo Ockels' van de Haagse rockband PBII. De plaat komt uit op 18 mei, de sterfdag van Ockels twee jaar terug. Volgend jaar komt PBII ook met een theatervoorstelling over de voormalig hoogleraar van de TU Delft.Een aanrijding op de N457 bij Gouda had gisteren een wel heel bijzondere oorzaak: overstekende eendjes. De gevleugelde fladderaars liepen plotseling de weg over, waardoor zes auto's betrokken raakten bij een kettingbotsing. Dat zorgde voor veel schade bij sommige bolides. Er was ook goed nieuws: de eendjes hebben het overleefd.De Haagse voetbalverenigingen Kranenburg en Wateringse Veld/GONA willen met elkaar fuseren. Daarover kunnen de leden vrijdagavond zich uitspreken tijdens een bijeenkomst. Kranenburg stelt wel de nodige voorwaarden aan een fusie, zoals een nieuwe clubnaam (waarin Kranenburg voorkomt) en een meerderheid van Kranenburgers in het bestuur.Fotograaf Raúl Neijhorst komt met een tweede boek over bekende Surinamers. Eind 2015 bracht de Delftenaar het eerste deel uit. Nu interviewt en portretteert hij opnieuw 75 sterren uit het land, onder wie oud-atlete Nelly Cooman, dj Sunnery James en 2Unlimited-rapper Ray Slijngaard. Het boek wordt waarschijnlijk begin juni gepresenteerd.veel bewolking met mogelijk een bui. De temperatuur loopt op tot 14 of 15 graden en de wind (kracht 2 tot 3) komt uit het noordoosten.