Haagse band brengt album uit als ode aan Wubbo Ockels

DEN HAAG - Als eerbetoon aan astronaut Wubbo Ockels brengt de Haagse progrockband PBII een cd uit. Het album heet ROCKET, the dreams of Wubbo Ockels en komt uit op 18 mei, de dag waarop drie jaar geleden de voormalig hoogleraar van de TU Delft overleed.

Voor PBII wordt dit de derde plaat die het uitbrengt. Het album staat, geheel volgens het gedachtengoed van Ockels, volledig in het teken van duurzaamheid. Op zondag 11 juni brengt PBII de plaat voor het eerst live ten gehore bij Cultuurpodium Boerderij in Zoetermeer. Die dag wordt daarnaast het 40-jarig jubileum van de band gevierd.PBII komt volgend jaar ook met een theatervoorstelling over Ockels. Na het debuutalbum 'Plastic Soup' in 2010 maakte het muziekgezelschap drie jaar later de rockopera '1000 Wishes' , waarvan de opbrengt bestemd was voor de stichting KiKa om kinderkanker tegen te gaan. Daarbij werden ook een cd, boek en dvd uitgebracht.