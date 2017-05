Scholen wanhopig vanwege lerarentekort, welkomstpremie helpt school Katwijk

KATWIJK - Dit jaar komen middelbare scholen zeshonderd leraren te kort. Daarna zijn er, tot 2022, jaarlijks achthonderd leraren te weinig. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond, die zich baseert op prognoses van onderzoeksinstituut Centerdata.

Er zijn vooral te weinig leraren in exacte vakken en in de grote steden. Directeur Johan Stevens van de Stichting Andreas College voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Katwijk herkent het probleem. Bij hem staan momenteel dertien vacatures open voor leraren. 'Deels vanwege personeel dat met pensioen is gegaan en deels omdat we als school gegroeid zijn.'Op een van zijn scholen, Pieter Groen, kan een geschikte kandidaat voor de vacature voor wiskundeleraar zelfs een welkomstpremie krijgen van 10.000 euro, voor een periode van drie jaar. 'Dit soort arbeidstoeslagen is niet ongewoon', betoogt Stevens. 'Het gaat om een brutobedrag. Netto blljft er zo'n honderd euro per maand van over. Kijk, een advertentie zetten kost ook geld en als ik iemand inhuur via een uitzendbureau ben ik ook een veelvoud van dit bedrag kwijt.'Stevens kreeg diverse reacties op de vacature voor wiskundedocent: 'We zitten nu midden in het proces, we zijn bezig met de brievenselectie.'Volgens de Algemene Onderwijsbond zijn scholen echt wanhopig in hun zoektocht naar nieuwe leraren. 'Vanwege de pensioengolf en een laag aantal studenten op de lerarenopleidingen zijn er ieder jaar honderden leraren te weinig', laat de bond weten.