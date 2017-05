NOORDWIJK - Bij garage Abswoude Autopromenade in Noordwijk heeft dinsdag brand gewoed. Het vuur brak rond 22.00 uur uit. De werkplaats stond vol rook.

De omgeving werd door de politie afgezet. De brandweer had het vuur binnen een uur onder controle. In de werkplaats was een scooter in brand gevlogen.