Huis ontruimd vanwege brandgevaar, auto's in de as gelegd

De brand werd rond 2.30 uur ontdekt. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In de nacht van dinsdag op woensdag zijn twee auto's in vlammen op gegaan aan de Engelwortel in Den Haag. De brand werd rond 2.30 uur ontdekt.

Omdat de auto's vlakbij een huis stonden, werd dit huis uit voorzorg tijdelijk ontruimd.



De politie houdt rekening met brandstichting en is een buurtonderzoek gestart.



Foto's of filmpjes



De politie hoopt dat mensen die tijdens de brand foto’s of filmpjes hebben gemaakt zich willen melden. Die beelden kunnen mogelijk belangrijke informatie voor het onderzoek bevatten.



