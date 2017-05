Bewakers en mobiel pinapparaat in strijd tegen plofkraken

REGIO - Met de inzet van beveiligers en mobiele geldautomaten wil de Rabobank de pinautomaten in het land minder kwetsbaar maken voor plofkraken. De laatste maanden wordt de bank geterroriseerd door plofkraken waarbij steeds zwaardere explosieven worden gebruikt.

'De schade die daarmee veroorzaakt wordt aan panden en het gevaar dat het oplevert voor bewoners is groot, daarom neemt de bank deze maatregelen', aldus Antoin Driessen van de Rabobank.In Langeraar en Zoeterwoude heeft de Rabobank de automaten gesloten. Buurtbewoners begrijpen het besluit van de bank maar hopen dat er een alternatief komt. 'In Ter Aar staat er nu een mobiele unit, die is minder makkelijk te plofkraken en staat niet in de buurt van woningen,' vertelt een buurtbewoner aan Omroep West.