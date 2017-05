Man vast na spectaculaire achtervolging over A12

Archieffoto (Foto: John van der Tol)

DEN HAAG - Een automobilist uit Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden na een achtervolging over de A12.





De politie ging achter hem aan. De achtervolging eindigde in de Stoelenmakerslaan in De Meern. De man zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs. 'Hij weigerde een ademanalyse en een bloedproef', laat een politiewoordvoerder weten.

De politie wilde de bestuurder laten stoppen, omdat de auto waarin hij reed gestolen bleek te zijn. Toen de automobilist de politie zag, ging hij er met hoge snelheid vandoor. Volgens het AD haalde de man snelheden van boven de 180 kilometer per uur.

