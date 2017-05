Gamemagazines gezocht!

DEN HAAG - Peter ter Haar is al jaren groot fan van het gamesmagazine 'Power Unlimited'. Hij heeft een grote collectie aan magazines, maar hij mist er nog een aantal om zijn verzameling compleet te maken!

Peter spaart de uitgaven van het populaire game magazine 'Power Unlimited'. Hij heeft alle uitgaven al in zijn collectie vanaf 2001. Maar hij is hard op zoek naar de magazines die uit zijn gegeven tussen 1993 en 2000.



Heb jij thuis nog een aantal van die magazines liggen die Peter zou mogen hebben? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl of bel tijdens de uitzending naar 070 390 54 54.



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden