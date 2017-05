Rechtbank: Rapper Boef moet taakstraf uitvoeren na vernieling in Zoetermeer

DEN HAAG - Rapper Boef moet een taakstraf van 20 uur uitvoeren. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdagochtend bepaald. De officier van justitie had 40 uur geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. Boef, artiestennaam voor Sofiane Boussaadia, werd vervolgd vanwege vernieling.

Boef zelf was er niet bij. De 24-jarige rapper moest terecht staan wegens vernieling van een politieauto . Maar vandaag verschijnen leek hem 'pr-technisch niet zo handig,' meldt Omroep West-verslaggever Sander Knura.De Tilburgse rapper zou zich in maart van dit jaar op de motorkap van een politieauto hebben laten vallen, daarna zou hij op de motorkap zijn gesprongen. Dat gebeurde op het parkeerterrein van Club No Limit in Zoetermeer.De artiest liet bij monde van zijn advocaat weten dat hij dacht al van de zaak af te zijn omdat hij eerder ruim 1400 euro schadevergoeding heeft betaald. Maar het OM wilde sowieso ook nog een straf voor de geboren Fransman.Volgens de advocaat is Boef zich ervan bewust dat hij het niet had moeten doen. Hij was een beetje dronken en noemt het nu 'een misplaatste grap'. Boef gaat in hoger beroep tegen de straf.