Naomi van As stopt met hockeyen: 'Een heel lastig besluit'

DEN HAAG - Naomi van As stopt definitief met hockey. Dat zegt de 33-jarige Haagse speelster van Laren tegen De Telegraaf. De kans bestaat dat Van As aankomend weekend al haar laatste wedstrijd speelt.

‘Het is een heel lastig besluit, omdat hockey al heel lang een groot deel van mijn leven uitmaakt. Dat is dan wel vreemd. Maar ik volg altijd echt mijn gevoel. En ik weet het gewoon: ik ga stoppen,' aldus Van As tegenover de krant. Tegenover Omroep West liet Van As onlangs weten te twijfelen aan haar toekomst Laren staat momenteel vijfde in de hoofdklasse, een plaats die geen recht geeft op play-offs. Aankomend weekend treft de ploeg Amsterdam, de huidige nummer drie. Laren moet winnen en is dan afhankelijk van het resultaat van Oranje-Rood, de huidige nummer vier. Die ploeg treft SCHC, de huidige nummer twee. Als Laren aankomend weekend verliest of Oranje-Rood wint, dan zit de hockeycarrière van Naomi van As er op.1). Den Bosch 21-572). SCHC 21-513). Amsterdam 21-444). Oranje-Rood 21-375). Laren 21-36Van As, die met Oranje twee keer olympisch goud won, zette na het zilver van Rio 2016 al een punt achter haar interlandloopbaan. Ze werd twee keer gekozen tot beste hockeyster van de wereld. De Haagse hockeyster speelde in haar carriere voor HDM, Klein Zwitserland en Laren.