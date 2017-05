Amerikaanse bestsellerauteur Karin Slaughter komt naar Alphen en Sassenheim

ALPHEN AAN DEN RIJN - De bekende Amerikaanse schrijfster Karin Slaughter doet volgende maand een rondje door onze regio. Op 16 juni kunnen fans haar in levende lijve ontmoeten in Alphen aan den Rijn en Sassenheim.

De Amerikaanse zal die avond bij boekhandel Haasbeek in de Julianastraat in Alphen signeren. Dat is niet voor het eerst; in 2013 was ze er ook al. In Sassenheim zal ze aanschuiven in boekwinkel Wagner in de Hoofdstraat.Thrillerschrijfster Slaughter is bekend van bestsellers als 'Versplinterd', 'Verbroken' en 'Veroordeeld'. Haar voorgenomen bezoek is onderdeel van de promotietour van haar nieuwe boek 'Goede dochter', dat op 13 juni verschijnt.Op Facebook kondigde de schrijfster haar komst naar Alphen en Sassenheim zelf. 'Hey, Dutchies! Ik kom in juni naar Nederland.' Naast Alphen aan den Rijn en Sassenheim doet Slaughter ook Emmen en Almere aan.