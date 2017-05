Rabobank gaat alle pinautomaten 'plofkraakbestendig' maken

REGIO - De Rabobank gaat al zijn pinautomaten aan de binnenkant aanpassen om plofkraken moeilijker te maken. 'We maken niet bekend wat we precies veranderen, maar het zal meer tijd kosten en moeilijker worden om geld uit een automaat te krijgen bij een explosie,' zegt woordvoerder Margo van Wijgerden van de Rabobank.

De bank is de laatste maanden geconfronteerd met een serie plofkraken. Alleen in het Groene Hart waren het er al tien. Flappentappen in Bodegraven ,tot twee keer toe, Nieuwkoop , ook twee keer , en Zevenhoven waren onder meer doelwit. De bank schroefde afgelopen vrijdag de automaat in Boskoop dicht, en ook in Langeraar en Zoeterwoude is dat inmiddels gebeurd. Ter Aar heeft een mobiele pin-container gekregen. Vooral automaten op het platteland zijn doelwit en dorpsbewoners maken zich er zorgen over.De Rabobank maakt deze weken voor elke pinautomaat in het land de afweging of deze weg moet, tijdelijk wordt gesloten, of dat er andere maatregelen worden genomen. De bank bekijkt bij elke automaat wat de impact op de omgeving zou zijn bij een plofkraak. 'De veiligheidsnormen hebben we aangescherpt en daar passen we de automaten op aan,' aldus Margo van Wijgerden. Ze wil geen gedetailleerde informatie geven over de veiligheidsmaatregelen, omdat de bank criminelen niet van informatie wil voorzien.Alternatieven om de automaten beter te beschermen zijn de pinautomaten 's nachts afsluiten met een afdekplaat, een beveiliger neerzetten of een surveillancewagen langs de automaten laten rijden.In Boskoop praat de directeur van de lokale Rabobank vanavond met winkeliers over een alternatieve locatie voor de pinautomaat in het tuindersdorp. Hij heeft verschillende winkels op het oog en hoopt het met één daarvan eens te worden.