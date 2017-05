Man die eigen vrouw in stukken zaagde vecht veroordeling aan

ALPHEN AAN DEN RIJN - Maciej O., de man die vorige maand in hoger beroep werd veroordeeld voor het doden van zijn vrouw Gosia Orszulik, gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde de man vorige maand tot een celstraf van elf jaar en tien maanden.

Volgens Studio Alphen , mediapartner van Omroep West, vindt het gerechtshof, net als de rechtbank eerder, dat voldoende is bewezen dat de Alphense in 2013 om het leven is gebracht en dat O. dat gedaan heeft. De verdachte werd veroordeeld tot een lange gevangenisstraf.De verdachte heeft altijd ontkent Gosia in de nacht van 18 op 19 mei 2013 te hebben gedood. Volgens hem hadden ze ruzie in de slaapkamer en is hij naar de woonkamer gegaan en op de bank gaan slapen. Toen hij de volgende ochtend wakker werd, trof hij Gosia dood aan op bed. Wel heeft hij bekend haar 'in een paniekreactie' in stukken te hebben gezaagd en gedumpt in diverse wateren in de omgeving.Gosia en Maciej lagen in scheiding en Maciej had eerder die dag te horen gekregen spoedig de woning van Gosia te moeten verlaten.Artsen die onderzoek naar het stoffelijk overschot van Gosia hadden gedaan, waren het niet met elkaar eens. Eén van de toxicologen durfde zijn hand ervoor in het vuur te steken dat Gosia om het leven was gebracht, een ander niet. Die deskundige is daar niet van overtuigd omdat de schildklier ook ernstig beschadigd zou kunnen zijn door hartproblemen of zelfmoord. Het hoeft volgens haar niet per se verstikking te zijn door verwurging of ander geweld. De exacte toedracht valt niet meer te achterhalen omdat Gosia's hoofd van de romp is gezaagd door de verdachte.De Hoge Raad oordeelt niet meer inhoudelijk over de zaak, maar moet vaststellen of het gerechtshof goed heeft gehandeld en de bewijsstukken op een juiste manier heeft bekeken.