Derde ongeluk binnen een week op zelfde plek op N207

Agenten nemen de schade op (Foto: Flashlight Fotografie)

HILLEGOM - Op de N207 bij Hillegom is woensdagmiddag een aanrijding gebeurd tussen twee auto's. Het gaat om een kop-staartbotsing die plaatsvond op de rijbaan richting Hillegom. De inzittenden bleven ongedeerd.

Het ongeluk gebeurde net voorbij de brug over Ringvaart van de Haarlemmermeer. Het is de derde aanrijding op die plaats in minder dan een week. Afgelopen zaterdag botsten vier auto's achter op elkaar, vrijdag waren twee automobilisten betrokken bij een botsing. Bij dat ongeluk vielen vier gewonden.



Waarom er op die plek ineens drie aanrijdingen gebeuren in korte tijd is niet duidelijk.