Bevrijdingsfestival Den Haag dijt steeds verder uit

Het Bevrijdingsfestival is een succes. (Foto: archief Omroep West).

DEN HAAG - We mogen inmiddels spreken van een traditie: het Bevrijdingsfestival op het Malieveld in Den Haag. Vrijdag is het al weer de zevende editie. Het evenement wordt deze keer grootser dan ooit.





Het Tweede Kamergebouw doet dit jaar voor het eerst mee met de jaarlijkse viering op 5 mei. In het hart van de democratie is iedereen welkom voor een bezoek. Daarnaast zijn er optredens van bijvoorbeeld Tim Akkerman, de Kroatische dames van de Haagse band Luminize en het 100-jarige mannenkoor Die Haghe Sangers.







Voor het volledige programma kan je terecht op de website van het Bevrijdingsfestival Den Haag.



De hele week worden er al voorbereidingen getroffen op het Malieveld. En dat is nodig, want met 9 podia en 84 acts is er veel te zien en te beleven. Niet alleen grote artiesten als Sabrina Stark, Re:Freshed Orch. & Brainpower en De Staat zijn van de partij, maar er zijn ook bijvoorbeeld lezingen, colleges en dichters.Het Tweede Kamergebouw doet dit jaar voor het eerst mee met de jaarlijkse viering op 5 mei. In het hart van de democratie is iedereen welkom voor een bezoek. Daarnaast zijn er optredens van bijvoorbeeld Tim Akkerman, de Kroatische dames van de Haagse band Luminize en het 100-jarige mannenkoor Die Haghe Sangers.