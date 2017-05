Ook Rabobank Bollenstreek en Den Haag neemt maatregelen tegen plofkraken

REGIO - In navolging van eerdere maatregelen die de Rabobank in onze regio heeft getroffen tegen plofkraken, heeft de bank ook vier pinautomaten in de Bollenstreek tijdelijk buitengebruik gesteld.

De automaten staan in Noordwijk, Voorhout, Sassenheim en Hillegom. Hoe lang de buitengebruikstelling geldt, kan niet gezegd worden. Pinautomaten op andere locaties in de Bollenstreek worden extra beveiligd.Ook Rabobank Regio Den Haag laat schriftelijk weten de beveiliging aan te passen. 'Wij hebben, voor ons werkgebied, een risico inventarisatie gemaakt. Onze grootste zorg gaat uit naar de boven- en nevenbewoning. De direct genomen maatregelen zijn onder meer de inzet van extra beveiligers die ’s nachts permanent of periodiek, opvallend of onopvallend extra surveilleren bij de Rabobankautomaten.''Op de lange termijn zullen er wellicht ook locaties aangepast of anders gesitueerd worden of sluiten, maar daar is nu nog geen besluit over genomen', aldus Rabobank Regio Den Haag. Dinsdag besloot ook de Rabobank Groene Hart Noord de geldautomaten in Langeraar en Zoeterwoude voorlopig te sluiten . In Boskoop werd deze maatregel afgelopen vrijdag al ingevoerd.De Rabobank is de laatste maanden geconfronteerd met een serie plofkraken. Alleen in het Groene Hart waren het er al tien. De bank is inmiddels bezig een een definitieve oplossing. Alle pinautomaten worden aan de binnenkant aangepast om plofkraken moeilijker te maken.