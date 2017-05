Deskundige onderzoekt boom dodelijk ongeluk Nieuwerbrug

Hulpdiensten proberen de verongelukte motorrijder in Nieuwerbrug te helpen (Foto: AS Media)

DEN HAAG - Een deskundige gaat onderzoek doen naar de staat van de boom die in Nieuwerbrug op de weg viel waardoor zondag een 73-jarige motorrijder om het leven kwam. Dat laat de politie woensdag weten.

Het slachtoffer, een man uit Den Bosch , maakte deel uit van een groep motorrijders. Hij kon de vallende boom niet meer ontwijken en overleed ter plekke. Zijn motor belandde in het water.Als het onderzoek naar de boom is afgerond en alle getuigen gehoord zijn dan beslist het Openbaar Ministerie wat er verder gaat gebeuren met de zaak, zegt de politie. De boom staat langs een sloot op de Weiweg, in Nieuwerbrug. Eerder liet de gemeente al weten dat de boom niet op terrein van de gemeente stond. Wie de eigenaar van de boom wel is, is niet bekendgemaakt.