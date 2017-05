Nutsgebouw in Alphen aan den Rijn bijna weer in gebruik

Het gerenoveerde Nutsgebouw in Alphen aan den Rijn in mei 2017 (Foto: Omroep West)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Na jarenlange leegstand en een grondige renovatie wordt het Nutsgebouw in Alphen aan den Rijn vanaf juli weer in gebruik genomen. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

In het pand in het vernieuwde centrumdeel Lage Zijde komen drie horecazaken. Zo opent er een grandcafé met de naam Maggie Blue, pizzeria WOODSTONE en een bakkerij Van Maanen. WOODSTONE en Maggie Blue openen in juli. De openingsdatum van Bakkerij Van Maanen is nog niet bekend.Komende zomer gaat ook de nieuwe haven vlak voor het Nutsgebouw officieel open.