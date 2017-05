Vijf verdachten aangehouden bij onderzoek naar drugshandel in Den Haag

DEN HAAG - Bij een onderzoek naar verdovende middelen zijn eind april in Den Haag Zuidwest vijf verdachten opgepakt. Dat heeft de politie woensdag laten weten.

Agenten waren getipt over een 32-jarige Hagenaar die op straat handelde in drugs. Zij zagen dat de man aan meerdere personen verdovende middelen verkocht in Den Haag Zuidwest. De politie hield twee afnemers aan, nam de drugs in beslag en controleerde de Hagenaar in een auto aan de Kamperfoeliestraat.Daar vonden de agenten 43 ponypacks (verpakkingsmateriaal met verdovende middelen) en een geldbedrag van 2.455 euro. De verdachte is aangehouden. Daarna werd nog een 21-jarige Hagenaar opgepakt in een woning aan het Vlierbloomplein. Hij wordt eveneens verdacht van handel in verdovende middelen.In zijn woning trof de politie henneptoppen, een boksbeugel en drugs (onder meer 55 ponypacks) aan. Vervolgens werden op vrijdag 28 april en de daaropvolgende dagen meerdere huizen doorzocht. In een woning aan de Driebergenstraat vonden agenten onder andere drugs, twee vuurwapens en een taser. De 48-jarige bewoner werd ingerekend.Ook zijn er verschillende voertuigen meegenomen door de politie. De recherche doet nog verder onderzoek. Meer aanhoudingen sluit de politie niet uit.