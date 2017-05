Universiteit Leiden: steun lokale Leidse media met miljoen euro

LEIDEN - Geef de lokale journalistiek in de Leidse regio jaarlijks een miljoen euro, zodat het medialandschap niet verder verschraalt. Dat stelt een onderzoeksgroep van de Universiteit Leiden voor. De gemeente Leiden had de universiteit gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een stimuleringsfonds voor de media.

'Het idee komt voort uit zorgen bij mij en bij de gemeenteraad over de financiele situatie bij veel mediabedrijven', zegt wethouder Robert Strijk. 'Zo’n fonds zou een manier kunnen zijn om onder voorwaarden een bijdrage te kunnen krijgen voor bijvoorbeeld onderzoeksjournalistiek.'Volgens Omroep West-hoofdredacteur Renzo Veenstra is dit nodig. 'Je ziet dat er veel wordt bezuinigd op de lokale en regionale journalistiek. Door samen te werken met lokale redacties proberen we er nu toch samen het beste van te maken. Als zo’n potje geld in Leiden ook daarvoor gebruikt kan worden, komt dat de journalistiek weer ten goede.'Maar de VVD in de Leidse gemeenteraad denkt daar anders over. Volgens de partij komt de onafhankelijkheid van de journalistiek met zo'n subsidie in het geding. 'Want wiens brood men eet, wiens woord men spreekt', zegt raadslid Margriet van Wijk. De Leidse gemeenteraad moet nu gaan bedenken of het stimuleringsfonds een goed idee is, of niet.