Monumentale limonadefabriek omgebouwd tot woningen

ALPHEN AAN DEN RIJN - De voormalige vruchtensapfabriek in het centrum van Alphen aan den Rijn wordt omgetoverd tot nieuw wooncomplex. In het monumentale gebouw uit 1898 worden het komende jaar zes huizen gebouwd.

'Vroeger was dit een stoomvruchtensappenfabriek, waar ze limonade maakten', vertelt architect Jeoffrey Bloemen. 'En het bijzondere is dat zij als eerste Coca-Cola naar Nederland hebben gehaald. Zij kregen in Alphen als eerste de licentie om Coca-Cola te kunnen bottelen.'Tot acht jaar geleden woonde de familie Haring in het monumentale pand. 'En uiteindelijk hebben initiatiefnemers het idee opgevat om hier woningen te gaan maken. De markt is daar blijkbaar rijp voor en het gaat lukken om hier in totaal zes woningen te maken.'Veel Alphenaren kennen de voormalige fabriek vanwege de karakteristieke schoorsteen, die aan de Oude Rijn prijkt. 'En die blijft. Die gaan we nakijken en herstellen. We gaan die schoorsteen straks voor alle bewoners zichtbaar maken, want er komt een soort interne ontsluiting naar alle woningen.'Behoorlijk wat mensen hebben al belangstelling getoond in de huizen, die tussen de Julianastraat en de Oude Rijn moeten komen. Volgende week start de verkoop ervan.