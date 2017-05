Vernieuwd herdenkingsmonument Voorhout onthuld; Gerdi Verbeet is er blij mee

VOORHOUT - Het herdenkingsmonument in Voorhout heeft een metamorfose ondergaan. Waar eerst alleen de namen van gevallen soldaten op de steen te vinden waren, hebben nu ook burgerslachtoffers een plekje gekregen.

'We hebben nu een monument dat voor alle slachtoffers is', vertelt Kees den Elzen, van de Historische Kring Voorhout, trots. 'We hadden eerst alleen de namen van zes gevallen militairen, maar hebben nu in totaal veertien namen van de gevallen slachtoffers. Van de burgers en militairen.'Gerdi Verbeet, die het vernieuwde monument onthulde, is er blij mee. 'Ik vind het echt heel goed. Het is in gesprek met de bevolking zo ingericht', zegt de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Donderdag staat het monument tijdens de Dodenherdenking in Voorhout centraal en worden de oorlogslachtoffers herdacht. Het feit dat wij nu in een vrij land leven, moet onder de jeugd nog meer onder de aandacht worden gebracht, vindt Verbeet.'Het is bijzonder dat er nu vrijheid is. Er was vijf jaar lang geen democratie, een tijd waarin mensen geen grappen konden maken. Nu kan dat gelukkig weer wel. Ouderen moeten het gesprek met kinderen aangaan. De familieverhalen met elkaar gaan delen. De emotie die daarbij ontstaat, dat is de manier waarmee je de kinderen ervan doordringt.'