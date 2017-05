Deskundigen over haltebankjes: 'Het was wachten op ongelukken'

ZOETERMEER - Experts van het Keurmerkinstituut in Zoetermeer zijn verbaasd dat bij het ontwerpen van nieuwe haltebankjes in onze regio geen rekening is gehouden met kindveiligheid. 1100 bankjes moeten worden vervangen omdat verschillende kinderen met een vinger klem zijn komen te zitten in gaatjes in de zitting.

'Ik vind het jammer dat ze er niet bij na hebben gedacht dat kinderen op de bankjes gaan zitten en dan uit verveling hun vingers in de gaten stoppen', zegt Jos Smit van het Keurmerkinstituut. 'Met de huidige afmeting van de gaten was het wachten op ongelukken.'Smit inspecteert in zijn dagelijks werk speeltoestellen op veiligheid. Voorwerpen die onder strengere wetgeving vallen dan bijvoorbeeld onder meubels in de openbare ruimte. Maar, volgens de inspecteur betekent het ontbreken van wetgeving niet dat ontwerpers van bijvoorbeeld haltebankjes de veiligheid links kunnen laten liggen.'Bij alles wat in de openbare ruimte is moet je rekening houden met een paar basiseisen. Dat is bijvoorbeeld sterkte en stabiliteit, maar ook potentieel snijgevaar', vertelt Smit. 'Ook om beknellingen zoals bij de bankjes te voorkomen zijn er bekende normen waaraan ontwerpers zich kunnen houden. Zo is bekend dat gaten met een doorsnede tussen de acht en 25 millimeter gevaarlijk zijn.'Volgens de opdrachtgever voor de 1100 nieuwe bankjes, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, is er geen rekening gehouden met kindveiligheid omdat dat niet verplicht is. 'Voor de inrichting van de OV-haltes is rekening gehouden met eenduidige uitstraling, efficiënt beheer en onderhoud, vandalisme, duurzaamheid', aldus een woordvoerder.Half juli moeten alle 1100 bankjes vervangen zijn door bankjes met kleinere gaatjes. De aanpassing zal zo'n 550.000 euro gaan kosten en moet betaald worden uit de advertentie-inkomsten in de bushokjes.