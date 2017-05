Delftse uitvinder presenteert nieuwe stap in aanpak plasticsoep

DELFT - De 22-jarige Delftse uitvinder Boyan Slat presenteert volgende week donderdag in Utrecht verbeterde plannen om de oceanen te ontdoen van de zogenoemde plasticsoep, de enorme vervuiling door vooral kleine deeltjes plastic.

Hij kwam vier jaar geleden al met de eerste plannen naar buiten om het plastic te concentreren en te 'vangen'. Inmiddels heeft hij de steun van een team van 65 deskundigen en is er 31,5 miljoen dollar aan fondsen verworven, waarvan 21,7 miljoen dankzij forse donaties sinds november. Er is nu volgens een woordvoerster ook een nieuwe ontdekking die een 'cruciale verbetering' van het voorgenomen proces tot gevolg zal hebben. Details volgen volgende week.Slat bedacht zijn 'Ocean Cleanup' al op het vwo. Ocean Cleanup is nu ook de naam van de Nederlandse stichting die met hem zijn doel wil bereiken. Eind 2017 moeten er in de Stille Oceaan worden gedaan, zo is nu de bedoeling.