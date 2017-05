Markplaatsfraudeurs dupeerden mogelijk 2500 slachtoffers

Website van Marktplaats (archieffoto)

DEN HAAG - Twee Amsterdammers die vanmiddag terechtstonden voor markplaatsfraude, maakten deel uit van een netwerk dat mogelijk 2500 slachtoffers heeft gemaakt. Dat vermoeden werd door het Openbaar Ministerie uitgesproken tijdens een eerste zitting bij de Haagse rechtbank tegen de verdachten Mustapha R. (19) en Zakaria R. (21). De twee zitten al drieënhalve maand in voorarrest voor de grootschalige internetfraude. Ook in onze regio werden mensen de dupe van de oplichters.

De twee zouden mobieltjes en gamecomputers te koop hebben aangeboden op Marktplaats en daarvoor ruim 77.000 euro hebben geïncasseerd zonder ooit de bedoeling te hebben gehad die spullen ook daadwerkelijk te leveren.



Om geloofwaardiger over te komen, toonden de daders aan klanten een -vermoedelijk ontvreemd of verloren- identiteitsbewijs en rijbewijs van een politie-inspecteur. De verdachten doen er het zwijgen toe. Tot dusver zijn er zeker 30 aangiften binnen van mensen die zijn opgelicht. In hetzelfde onderzoek zijn vorige week nog drie aanhoudingen verricht.



Oplichters gingen doortrapt te werk





Volgens het OM gaat het om een heel doortrapte manier van werken'. De verwachting is dat het onderzoek nog maanden zal duren, waarbij het aantal aangiftes van slachtoffers fors kan oplopen. Mogelijk mondt dit alles uit in een 'mega'strafzaak die meerdere dagen zal duren. De jongste verdachte Mustapha mag die zitting in vrijheid afwachten. De rechter heeft bepaald dat hij morgen wordt vrijgelaten.



Reden daarvoor is dat zijn vermeende rol in de fraude kleiner is dan van de andere verdachte. Hij zou alleen eeen aantal keren geld hebben witgewassen door te pinnen, terwijl Zakaria de advertenties op Marktplaats zou hebben gezet. Verder hield de rechter er rekening mee dat Mustapaha snel aan de slag kan bij een pizzeria.



Nog meer verdachten



In de fraudezaak zitten nu nog drie verdachten vast. Een van de mensen die vorige week is aangehouden is ook vrijgelaten. Het OM verwacht nog meer verdachten op te pakken.



De uiteindelijke inhoudelijke strafzaak zal vermoedelijk pas over enige maanden dienen.