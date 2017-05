Hoofdofficier Nieuwenhuizen noemt Rapper Boef een 'pannenkoek' en 'konijnenbijter'

Rapper Boef. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Bart Nieuwenhuizen heeft in zijn tweewekelijkse column voor Omroep West geen goed woord over voor Boef. De 24-jarige Tilburgse rapper vernielde onlangs in Zoetermeer een politieauto, liet daar foto's van maken en plaatste dat op social media. Een domme actie, vindt de hoofdofficier van justitie, die Boef een 'pannenkoek' en 'konijnenbijter' noemt.





Nieuwenhuizen haalde deze zaak van Boef in zijn column aan, omdat volgens hem de social media 'dit soort pannenkoeken' aanzet tot dergelijke stomme acties. 'Ze zijn verslaafd aan het aantal likes en clicks. Ik kan mij prima voorstellen dat tienermeisjes en -jongens zoiets spannend vinden. Maar van een 24-jarige zou je toch iets meer verstand verwachten.'



'Uitdaging'



'Wat dat betreft stellen de social media ons wel voor een uitdaging', vervolgt Nieuwendijk. 'Het lijkt soms op 'de emancipatie van het onbenul'. Ongein die vroeger beperkt bleef tot de kleine kring van het café, de verjaardag of gewoon gemopper vanaf de bank voor de tv, die slingeren we nu op Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, enzovoort.'



