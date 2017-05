Oud-wethouder Hillegom en Leiden ongeneeslijk ziek

HILLEGOM - Burgemeester Marc Witteman van Stichtse Vecht is ongeneeslijk ziek. Dat heeft hij woendag in een persoonlijke brief laan inwoners van de gemeente laten weten. De 56-jarige PvdA-bestuurder, die onder meer wethouder in Hillegom en Leiden was en waarnemend burgmeester van Warmond, lijdt aan longkanker.

In de brief schrijft Witteman: 'Het liefst was ik jullie allemaal persoonlijk komen vertellen wat mij is overkomen. Maar het leed is te groot en de tijd die me nog rest is waarschijnlijk te kort om dat bij iedereen te doen.Daarom val ik maar met de deur in huis.'De geboren Hillegommer kreeg vorige week het bericht dat hij longkanker heeft. Genezing is niet meer mogelijk, meldt hij. 'Het is moeilijk, maar samen met mijn gezin, familie en vrienden heb ik mij vast voorgenomen om niet bij de pakken neer te gaan zitten. We gaan zoveel mogelijk genieten van de tijd die nog over is.'Witteman is ruim twee jaar werkzaam als burgemeester van Stichtse Vecht . In overleg met het college en de gemeenteraad wordt de komende tijd bekeken in hoeverre hij nog 'een positieve bijdrage' kan leveren als burgemeester.'Het is mijn wens dat ik de komende tijd met u kan blijven lachen waar we dat in het verleden ook deden. Tegelijkertijd hoop ik ook dat u mij nog steeds kritisch wilt benaderen waar dat in het verleden ook soms nodig was', besluit Witteman de brief.