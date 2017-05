West Wekker: Nationale Dodenherdenking en steppende jongen gered van snelweg

REGIO - Goedemorgen! We praten je even bij over het nieuws van de afgelopen uren. De politie heeft een steppende jongen van de snelweg geplukt en in Voorhout is een vernieuwd herdenkingsmonument onthuld. Dit is de West Wekker van 4 mei, de dag van de Nationale Dodenherdenking!

Het herdenkingsmonument in Voorhout heeft een metamorfose ondergaan. Waar eerst alleen de namen van gevallen soldaten op de steen te vinden waren, hebben nu ook burgerslachtoffers een plekje gekregen.Een 11-jarige jongen die op de A20 het steppen was, is door een motoragent hardhandig van de weg geplukt, schrijft de politie op Facebook.Burgemeester Marc Witteman van Stichtse Vecht is ongeneeslijk ziek. Dat heeft hij woendag in een persoonlijke brief laan inwoners van de gemeente laten weten. De 56-jarige PvdA-bestuurder, die onder meer wethouder in Hillegom en Leiden was en waarnemend burgmeester van Warmond, lijdt aan longkanker.Bart Nieuwenhuizen heeft in zijn tweewekelijkse column voor Omroep West geen goed woord over voor Boef. De 24-jarige Tilburgse rapper vernielde onlangs in Zoetermeer een politieauto, liet daar foto's van maken en plaatste dat op social media. Een domme actie, vindt de hoofdofficier van justitie, die Boef een 'pannenkoek' en 'konijnenbijter' noemt.De 22-jarige Delftse uitvinder Boyan Slat presenteert volgende week donderdag in Utrecht verbeterde plannen om de oceanen te ontdoen van de zogenoemde plasticsoep, de enorme vervuiling door vooral kleine deeltjes plastic. Het weer: Het is grotendeels bewolkt en er valt ook af en toe wat (mot)regen. De wind neemt langs de kust toe tot vrij krachtig en het wordt 12°.• 11.00 uur De Hongertocht van Leentje HuismanOp een vroege ochtend in het najaar van 1944 vertrekt de dan dertienjarige Leentje Huisman op de fiets vanuit Rotterdam naar het noorden van Nederland. Leentje heeft honger. In de documentaire ‘De hongertocht van Leentje Huisman’ op 1 mei reconstrueren we de fietstocht van ‘onze’ Leen - de 85-jarige DJ van Radio West.• 15:15 uur Tijd voor Nostalgie: Het Portiek en Dodenherdenking 1958• 16.00 uur De Hongertocht van Leentje Huisman• 20.00 uur Dodenherdenking vanaf de Dam in Amsterdam via NOS