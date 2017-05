Steppende jongen (11) hardhandig van snelweg geplukt

(Foto: Facebook/Rembrandt Q. van Rijn)

WESTLAND - Een 11-jarige jongen die op de A20 aan het steppen was, is door een motoragent hardhandig van de weg geplukt, schrijft de politie op Facebook. De verstandelijk beperkte jongen uit Rijswijk was woensdag op de linkerrijstrook aan het steppen waarna verschillende automobilisten de politie waarschuwden.





De jongen kon snel over de vangrail worden gezet. De getuige vervolgt, 'Wij dachten dat hij het fietspad bij het hotel op ging, blijkbaar is hij nog een heel stuk doorgestept. Gelukkig is het goed afgelopen'. Op het politiebureau is de Rijswijkse jongen weer met zijn ouders herenigd.



