Dodenherdenking: 5 bijzondere plekken om te herdenken

REGIO - In heel de regio wordt donderdagavond om 20 uur twee minuten stil gestaan bij alle oorlogsslachtoffers die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Wij hebben er vijf voor je op een rijtje gezet.

Een dodenherdenking voor en door kinderen. Er zijn onder meer speeches van kinderen en ook de taptoe wordt gespeeld door een kind. Het is dit jaar voor het tweede jaar op rij dat de Nationale Kinderherdenking in Madurodam wordt georganiseerd. De toegang is gratis.In Noordwijk wordt de herdenking bij het oorlogsmonument aan de Pianolaan gehouden. Dit jaar is er ook een bijzondere gast: de 93-jarige veteraan Roly Armitage uit Canada. In juni 1945 verbleef hij in Huis ter Duin.Bij hetaan de Koekamp in Den Haag worden alle LHBT-slachtoffers herdacht die door de nazi's werden gedeporteerd en vermoord. In heel Europa zijn er enkele tienduizenden LHBT'ers gedeporteerd, waarvan er een paar duizend uit Nederland kwamen.De herdenking in Zoetermeer vindt plaats in het Wilhelminapark. Naast een speech van burgemeester Aptroot en een voordracht van een gedicht door een leerling van basisschool De Floriant is er ook een bijzondere afsluiting. Een aantal vliegtuigen van devliegt, na afloop van de twee minuten stilte, over het park om een saluut te brengen.In Gouda worden meerdere stille tochten gehouden ter nagedachtenis om slachtoffers te herdenken. Alle drie de tochten beginnen bij verschillende begraafplaatsen. De tochten komen uiteindelijk allemaal samen op de Markt in het centrum van de stad.