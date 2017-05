'Spannend of hij het volhoudt', Bourdonklok Waalsdorpervlakte vanavond weer in gebruik

DEN HAAG - Twee jaar geleden viel de klepel eraf en vorig jaar werd hij stilgezet omdat hij begon te zwabberen. Maar dit jaar moet de Bourdonklok op de Haagse Waalsdorpervlakte het gewoon weer doen. Dat zegt Vincent Gaal, voorzitter van het Erepeloton Waalsdorp, tegen Omroep West. In het natuurgebied worden donderdagochtend de laatste voorbereidingen voor de jaarlijkse Dodenherdenking getroffen.

De Bourdonklok blijft normaal gesproken luiden totdat de laatste belangstellende het monument in het duingebied Meijendel heeft gepasseerd, maar tijdens de Dodenherdenking in 2015 werd het plotseling stil . De klepel was van de klok gevallen.De klok werd gerepareerd, maar vorig jaar rezen er opnieuw problemen . Het was weer vroegtijdig stil op de vlakte: uit voorzorg werd de Bourdonklok stilgezet. Later bleek dat het wiel waaraan de touwen van de klok vastzaten kapot was Het probleem is vorige zomer verholpen. 'Na de reparatie hebben we hem wel proef geluid, maar dat is niet zo lang natuurlijk. Het is dus wel spannend of hij het volhoudt', vertelt Vincent. Toch heeft hij er vertrouwen in dat het vertrouwde geluid weer de hele avond te horen is.De voorzitter is daar blij om: 'Het hoort erbij. Mensen kennen dit. Aan de andere kant gaf het een heel bijzondere sfeer toen hij stil viel. Je kon werkelijk een speld horen vallen. Mensen waren doodstil.'