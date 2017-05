Poortjes op Den Haag Centraal gaan dicht

Foto: Omroep West

DEN HAAG - De perrons op station Den Haag Centraal worden al eind dit jaar afgesloten van de buitenwereld. Alleen wie in bezit is van een geldig vervoersbewijs kan dan nog het perron betreden. De afsluiting is twee jaar eerder dan gepland. De maatregel is vooral om zwartrijden te voorkomen.

De hal met de winkeltjes blijft gewoon openbaar en ook is het nog steeds mogelijk om van de Rijnstraat door de stationshal naar het Anna van Buerenplein te lopen.



Reizigersvereniging Rover reageert teleurgesteld op het besluit. Volgens Arnold van der Heijden van de afdeling Den Haag moeten reizigers nu extra in- en uitchecken wanneer ze op Den Haag Centraal moeten overstappen. De belangenvereniging voor reizigers in het openbaar vervoer vindt dit omslachtig.