'Project supermarktpersoneel en eenzame ouderen is een succes'

DEN HAAG - Het project waarbij personeel van de Albert Heijn op eenzame ouderen let, is volgens initiatiefnemer Royaal Zorg een succes. Dat zegt de zorgorganisatie tegen Omroep West.

Het project 'SuperZorg' kon bij de lancering in december 2015 op veel belangstelling rekenen. Medewerkers van twee AH-filialen in de Haagse wijken Loosduinen en Escamp hielden tijdens een periode van een half jaar oudere klanten van de winkels goed in de gaten.Als zij signalen kregen dat ouderen bijvoorbeeld eenzaam of vergeetachtig waren of zichzelf verwaarloosden, vroegen ze aan hen of ze wilden praten met een in de winkel aanwezige vrijwilliger van een zorgorganisatie. Voor de filialen in Loosduinen en Escamp werd gekozen, omdat die door relatief veel oudere klanten worden bezocht.Na een aanloopperiode van een half jaar is het project in juli 2016 begonnen en afgelopen januari gestopt, zegt Laila Benali, beleidsmedewerker bij Royaal Zorg. Zij spreekt van een succes. 'Enorm veel ouderen zijn eenzaam en durven niet over hun problemen te praten. Ze schamen zich er bijvoorbeeld voor dat ze geen contact meer hebben met hun kinderen. Door het getrainde personeel van Albert Heijn en onze vrijwilligers hebben we veel ouderen kunnen begeleiden naar de juiste instelling of organisatie.'Benali kan nog niet zeggen hoeveel ouderen er met project zijn geholpen. Ze hoopt over een paar weken een evaluatie van SuperZorg af te hebben. Volgens Benali neemt de gemeente het project over van Royaal Zorg, maar de gemeente kan dat niet bevestigen.In februari ondertekenden de gemeente en Albert Heijn wel een intentieverklaring om de buurten rond winkels van de supermarktketen te verbeteren. Zo moet de omgeving van de AH-filialen 'schoner en veiliger' worden. Albert Heijn en de gemeente willen ook samen een gezondere levensstijl van Hagenaars bevorderen. De supermarktketen biedt bijvoorbeeld onderdelen aan voor het scholenprogramma 'Ik eet het beter' voor basisschoolleerlingen van groep 5 tot en met 8.Verder willen de Albert Heijn - met 42 winkels en 5.800 medewerkers de grootste particuliere werkgever van de stad - en de gemeente 'kwetsbare jongeren' aan een baan of stage helpen. Ook het project waarbij AH-medewerkers problemen bij (eenzame) ouderen signaleren, maakt onderdeel uit van de samenwerkingsovereenkomst en wordt mogelijk uitgebreid. Duidelijkheid daarover verwacht de gemeente uiterlijk op 1 oktober.