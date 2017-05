Bouwbedrijf voor de rechter voor dodelijk steigerongeluk in Leiden

Foto: MediaTV

DEN HAAG - Er was van alles mis met de steiger waar twee bouwvakkers van af vielen in oktober 2014 aan de Wassenaarseweg in Leiden. Dat bleek donderdag tijdens een regiezitting in de rechtbank. Een van de bouwvakkers overleed, de ander raakte zwaargewond.





Volgens het Openbaar Ministerie was de steiger niet goed opgebouwd; de planken lagen los en er waren geen stabilisatoren gebruikt. Verder stond de steiger niet op de rem en was er geen risicoanalyse gedaan. Het OM wil het bouwbedrijf vervolgen voor het overtreden van de arbeidsomstandighedenwet. 'We zien geen bewijs voor dood door schuld, maar het bouwbedrijf heeft de werknemers wel in een gevaarlijk situatie gebracht', zegt de officier van justitie.



Hijskraan



De advocaat van De Boom Bouw wil dat er nader onderzoek gedaan wordt naar de rol van de hijskraan. Volgens de advocaat zou de kraan heen en weer hebben gezwaaid waardoor de steiger werd omgetrokken. De rechter wees dat verzoek af: 'Deze strafzaak gaat om het niet naleven van de arbeidswet, niet om een levensdelict. We willen allemaal weten hoe het is misgegaan, maar dat is nu niet relevant.'



Het bouwbedrijf heeft de nabestaanden van het dodelijk slachtoffer inmiddels een schadevergoeding betaald. De afwikkeling van de letselschade voor het zwaargewonde slachtoffer loopt nog. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 26 september.



De bouwvakkers werkten voor bouwbedrijf De Boom Bouw uit Krimpen aan den IJssel. Ze waren beton aan het storten voor een nieuw gebouw van de Universiteit Leiden. Toen een hijskraan een onderdeel omhoog hees, stortte de steiger waar ze op stonden in. De twee mannen vielen vier meter naar beneden en kwamen neer op een dak.Volgens het Openbaar Ministerie was de steiger niet goed opgebouwd; de planken lagen los en er waren geen stabilisatoren gebruikt. Verder stond de steiger niet op de rem en was er geen risicoanalyse gedaan. Het OM wil het bouwbedrijf vervolgen voor het overtreden van de arbeidsomstandighedenwet. 'We zien geen bewijs voor dood door schuld, maar het bouwbedrijf heeft de werknemers wel in een gevaarlijk situatie gebracht', zegt de officier van justitie.De advocaat van De Boom Bouw wil dat er nader onderzoek gedaan wordt naar de rol van de hijskraan. Volgens de advocaat zou de kraan heen en weer hebben gezwaaid waardoor de steiger werd omgetrokken. De rechter wees dat verzoek af: 'Deze strafzaak gaat om het niet naleven van de arbeidswet, niet om een levensdelict. We willen allemaal weten hoe het is misgegaan, maar dat is nu niet relevant.'Het bouwbedrijf heeft de nabestaanden van het dodelijk slachtoffer inmiddels een schadevergoeding betaald. De afwikkeling van de letselschade voor het zwaargewonde slachtoffer loopt nog. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 26 september.