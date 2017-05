Bakkerij Ammerlaan uit Bollenstreek krijgt uitstel van betaling

DEN HAAG - Echte Bakker Ammerlaan uit Sassenheim, met 11 winkels in en rondom de Bollenstreek, verkeert in financiële problemen. De rechtbank heeft donderdag surceance van betaling aan het bedrijf verleend. Dat bevestigt bewindvoerder Martijn Hoving tegenover Omroep West.

Over de oorzaak van de problemen wil hij niets kwijt. Wel zegt hij dat de bakkerij in Sassenheim en de winkels voorlopig gewoon open blijven. Het bedrijf heeft winkels in Voorhout, Lisse, Hoofddorp, Lisserbroek, Warmond, Hillegom, Noordwijk, Oude Wetering en Roelofarendsveen.Een aantal filialen is sinds enige tijd verzelfstandigd en wordt gerund door een zogenoemde 'franchisenemer'. Volgens de website van het bedrijf wordt voor de winkels die nog door Ammerlaan zelf worden beheerd ook een franchiser gezocht. 'Door de winkels te verkopen aan enthousiaste ondernemers, wil Ammerlaan de verantwoordelijkheid voor het winkelbeleid volledig bij de winkels zelf neerleggen', staat te lezen op de website van het bedrijf.Hoe de toekomst van het bedrijf uit Sassenheim eruit gaat zien, moet binnenkort duidelijk worden. Bewindvoerder Hoving verwacht daarover eind volgende week meer informatie. Geregeld mondt een surceance van betaling uit in een faillissement.'We bekijken op dit moment of er een faillissement moet komen of dat de zaak kan doordraaien', zegt Hoving tegen Omroep West. Volgens hem werken er ongeveer 80 mensen bij de Sassenheimse bakker. Zij lijken dus spannende dagen tegemoet te gaan. De directie van het bedrijf, dat al meer dan 50 jaar bestaat, was donderdagochtend niet voor commentaar bereikbaar.In 2014 nam Ammerlaan nog zes winkels over van bakkerij Den Butter. Daarmee verdubbelde de Sassenheimse bakkerij het aantal vestigingen. In Bleiswijk is ook een bakkerij Ammerlaan, met filialen in onder meer Delft, Pijnacker, Nootdorp, Zevenhuizen, Zoetermeer en Waddinxveen. Die heeft echter, behalve een familieband, niks met de naamgenoot uit de Bollenstreek te maken, zo verzekert het bedrijf uit Bleiswijk.