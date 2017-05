'We gaan Europa in!' Het kan nog, voor ADO Den Haag

Spelers ADO Den Haag vieren directe handhaving met supporters (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Mocht je het denken: de winst van Ajax op Olympique Lyon (4-1) in de eerste halve finale van de Europa League vergroot de kans voor ADO Den Haag om Europees voetbal te halen? Het antwoord is nee. Helaas. Er komt geen extra Europees ticket bij, zo bevestigt ook de KNVB. Toch is de kans nog steeds aanwezig dat ADO komend seizoen Europa in gaat!





Het verschil tussen de twee ploegen bedraagt 5 punten. Dat kan in twee wedstrijden prima overbrugd worden. Zeker gezien het feit dat de andere concurrenten voor de play-offs, Willem II, FC Groningen en Heracles, nog wedstrijden moeten spelen tegen respectievelijk Ajax, PSV en Feyenoord.



Groenendijk



'Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik hier nog niet bij stil heb gestaan', zei trainer Alfons Groenendijk onlangs bij TV West Sport. 'Ik wil iedere wedstrijd winnen. Dus ook de aankomende twee wedstrijden. Als dat lukt zien we wel waar we staan.'



Kijk hieronder naar het fragment uit TV West Sport, inclusief overzicht van het programma van de concurrenten.



