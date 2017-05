Praxis, De Bosrand en andere bedrijven komen op MEOB-terrein in Oegstgeest

MEOB-terrein - ofwel Boeg - Foto: Consortium A4 Ontwerp WAD Archief Depots- Foto: Consortium A4

OEGSTGEEST - Na jaren leegstand is het MEOB-terrein in Oegstgeest verkocht. Het bedrijventerrein is gekocht door een aantal bedrijven dat samenwerkt in een consortium en krijgt de naam de Boeg.

Het voormalige complex van het Marine Elektronisch Optisch Bedrijf (MEOB) was sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw niet meer in gebruik. Op het bedrijventerrein komen zes bedrijven. Tuincentrum De Bosrand, een Praxis, Deijler vastgoed, WAD Archief Depots (een depotopslag voor musea), Nordman hout- dit bedrijf verhuist van Leiden naar Oegstgeest - , en Keijzer transport dat Warmond zal verlaten voor een plek op het nieuwe terrein.



De gemeente Oegstgeest laat nadrukkelijk weten dat ze met de verkoop geen risico's loopt. Wethouder economie Wendelien Tönjann is blij met de verkoop. 'Oegstgeest krijgt er een modern en hoogwaardig bedrijventerrein bij waar lokale en regionale ondernemers gezamenlijk eigenaar van zijn.' Het consortium hoopt dat halverwege 2018 Boeg officieel wordt geopend.