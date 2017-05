Vervanging 'horrorbankjes' bij haltes duurt tot halverwege juli

DEN HAAG - Deze week is begonnen met het vervangen van de bankjes bij ov-haltes. In Den Haag, het Westland, Delft en Midden-Delfland moeten ongeveer 1100 bankjes worden vervangen, omdat al verscheidene malen kinderen met hun vingers klem kwam te zitten in de gaatjes van de bankjes. Inmiddels heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, die gaat over het meubilair, de planning bekendgemaakt.

Zo wordt er eerst begonnen met het vervangen van de bankjes bij bushaltes in Loosduinen. Daarna volgen de exemplaren in de Haagse stadsdelen Escamp, Segbroek, Scheveningen, Centrum, Haagse Hout, Laak en Leidschenveen-Ypenburg. Daarna worden in Den Haag de bankjes bij tramhaltes vervangen.Pas dan komen de haltes in Delft, het Westland en Midden-Delfland aan de beurt. De metropoolregio laat weten dat er per werkdag globaal zo'n 20 bankjes vervangen kunnen worden: dus zo'n 100 per week. Om alle 1100 gevaarlijke exemplaren te verwijderen is men bezig tot en met de week van 14 juli.Het vervangen van de bankjes ging niet zonder slag of stoot . Er moesten eerst meerdere kinderen klem komen te zitten voordat de Metropoolregio tot actie overging. Sommige noodlottige kindervingertjes moesten zelfs met een slijptol of onder verdoving worden gered uit de vermaledijde bankjes. Ironisch genoeg ging het dinsdag, juist op de dag dat de zeer kostbare vervangingsoperatie begon, weer mis. Dat gebeurde aan de Vrederustlaan , waar opnieuw een kind vast kwam te zitten.Eerder bracht Omroep West het nieuws naar buiten dat deskundigen zich verbazen over de gang van zaken. Experts toonden zich verbaasd dat bij het onderwerpen van de bankjes geen rekening is gehouden met kindveiligheid . Nu moeten dus alle bankjes worden vervangen en dat kost zo'n 550.000 euro. Dat geld moet worden betaald uit advertentie-inkomsten in de bushokjes.In een schriftelijke verklaring schrijft de Metropoolregio: 'Bij het ontwerp van de halte-inrichting, waaronder de bankjes , is destijds rekening gehouden met de eisen die gelden voor straatmeubilair; deze eisen voorzien niet in kindveiligheid. Destijds is niet voorzien dat de gaatjes een gevaar voor kindervingers vormen. Met de kennis van nu, is bij het ontwerp van de nieuwe bankjes (naast de eisen die gelden voor straatmeubilair) ook rekening gehouden met eisen t.a.v. kindveiligheid.'