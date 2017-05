Laura Hansen vraagt in tranen tevergeefs om vrijlating: 'Ik begin moe en gek te worden'

Laura Hansen (Foto: screenshot Kurdistan 24)

DEN HAAG - Laura Hansen heeft donderdag in de rechtbank in Rotterdam huilend gevraagd of ze haar proces in vrijheid mocht afwachten. De Haagse zei tegen de rechter dat ze moe is en gek begint te worden in de gevangenis. Laura zit sinds haar terugkeer uit IS-gebied in Syrië en Irak vast op een speciale terroristenafdeling in Vught. De rechter besloot dat ze voorlopig vast blijft zitten. Het OM wilde ook niet dat Laura vrijkomt. Zij houden er nog steeds rekening mee dat ze terug is gekomen uit IS-gebied om een aanslag te plegen.

