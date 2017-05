Gouwenaar (25) aangehouden na incident met zuur in IJsselland Ziekenhuis

(Foto: ANP)

GOUDA - De politie heeft een 25-jarige man uit Gouda aangehouden na een zogeheten 'perazijnzuurlek' in het Capelse IJsselland Ziekenhuis. Onderzocht wordt of er sprake is van opzet. Alle operaties in het ziekenhuis zijn voor de rest van de dag geannuleerd.





Bij het incident met het zogeheten perazijnzuur, een ontsmettingsmiddel, zijn twee medewerkers van het ziekenhuis onwel geraakt. 'Er viel in het magazijn een fles om en twee medewerkers liepen daar langs. Zij raakten onwel en worden nu behandeld', zei de politie eerder op de dag tegen





LEES OOK: Waarschuwingsschot Marechaussee om verwarde man op Binnenhof was terecht

Volgens de politie gaat het om een verwarde man die in zijn woning in Gouda is aangehouden.Bij het incident met het zogeheten perazijnzuur, een ontsmettingsmiddel, zijn twee medewerkers van het ziekenhuis onwel geraakt. 'Er viel in het magazijn een fles om en twee medewerkers liepen daar langs. Zij raakten onwel en worden nu behandeld', zei de politie eerder op de dag tegen RTV Rijnmond