Hoe zit het nou met de vlag? Wanneer mag je de driekleur uithangen?

REGIO - Tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei hangen de vlaggen halfstok. De volgende dag op Bevrijdingsdag wappert de nationale driekleur weer vrolijk in de top van de vlaggenmast. Mag je de vlag lekker van 4 op 5 mei laten hangen of zijn er special regels? We zochten het voor je uit.

Als je wilt mag je elke dag de vlag hijsen. Je zult nooit worden bestraft voor het uithangen van de Nederlandse vlag, meldt de Rijksoverheid. De meeste mensen die vlaggen doen dit bij vrolijke festiviteiten, zoals een verjaardagsfeestje of bij het behalen van een diploma. Hierbij wordt ook vaak een schooltas in de vlaggenmast gehesen. Wat je waarschijnlijk niet wist, is dat dit niet correct is. Aan de Nederlandse vlag mag je namelijk geen versiering of toevoeging aanbrengen.Er is een officieel protocol voor vlaggen, dit geldt voor overheidsgebouwen. Van gewone burgers wordt verwacht dat ze zich hieraan houden. Dus wat is het protocol? Omdat de vlag een eerbetoon is aan Nederland mag je deze 's avonds niet buiten laten hangen. Dus gewoon vanavond de vlag strijken. Let op: Officieel mag de vlag de grond niet raken, het is tenslotte een symbool voor ons Nederland. Een oud-oom van uw redacteur vertelde zelfs dat bij de mariniers de vlag verbrand moest worden, wanneer er iets mis ging en de driekleur de rond tocht raakte. Dit omdat de vlag dan onteerd was en nooit meer gehesen mocht worden.Op 4 mei mag je de vlag halfstok hangen vanaf 18.00 uur tot zonsondergang. Hoe doe je dit? Eerst wordt de vlag vol gehesen, daarna wordt de vlag rustig neergelaten tot ze halverwege de normale hoogte is. En dan maak je de vlag vast. Het neerhalen van een halfstok gehesen vlag gaat ook heel plechtig. De vlag wordt eerst weer gehesen en dan op gepaste wijze neergehaald.Op 5 mei mag je vanaf zonsopkomst de vlag uithangen. Je moet de vlag dan wel weer rond zonsondergang naar binnen te halen.Op Koningsdag en op de verjaardagen van leden van het koninklijk huis mag de vlag met oranje wimpel gehesen. Bij andere gelegenheden, zoals op 4 en 5 mei, mag alleen de driekleur wapperen.Nee, dit is niet toegestaan. Op nationale feestdagen mag je alleen de Nederlandse vlag uithangen.