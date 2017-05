Golden Earring geëerd met citaat op muur

DEN HAAG - De Golden Earring krijgt een speciaal eerbetoon. Zaterdag wordt een muurtekst onthuld die verwijst naar de Haagse band. De tekst komt niet op de eerste de beste plek in Den Haag, maar bij het oude huis van bassist Rinus Gerritsen.

De tekst is aangebracht op de gevel tussen nummer 11 en 21 in de Terletstraat. De plek is gekozen omdat Gerritsen hier in het begin van de zestiger jaren woonde. Het is de plek waar de bandleden ooit voor het eerst oefenden.De tekst wordt om 14.00 uur onthuld door Gerritsen zelf. Het is een citaat uit een van hun eigen nummers, maar welke is nog geheim. De onthulling is onderdeel van het mini-bevrijdingsfestival op de hoek van de Terletstraat en de Hulshorststraat.