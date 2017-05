Weerman Huub: 'Dodenherdenking vrijwel droog maar wel koud'

DEN HAAG - De kans dat het donderdagavond tijdens de Dodenherdenking gaat regenen is zeer klein. Dat verwacht Omroep West weerman Huub Mizee. 'Maar het wordt wel koud, niet bepaald aangenaam', voegt hij er aan toe. Voor vrijdag, Bevrijdingsdag, lijken de vooruitzichten gunstiger.

Donderdagavond komen op veel plekken bij ons in de buurt mensen bijeen om te herdenken. Het is dan dus niet bepaald warm, zegt Mizee: 'Een graad of tien. En de wind is rond kracht 4 of 5. Dat lijkt weinig, maar is best koud als je lang moet staan.'Hij wijst op mensen die een kinderwagen meenemen naar de herdenking. 'Die kunnen onderkoeld raken', zegt de weerman. Ook voor volwassenen is het volgens hem een goed idee warme kleding mee te nemen. 'Dat is geen overbodige luxe.'Vrijdag, op bevrijdingsdag, wordt het wat beter. Er staat dan minder wind, wel zijn er veel wolken. Verder verwacht Mizee dat het dan wel droog blijft, bij een middagtemperatuur rond 13 graden.Het meest actuele weer vind je natuurlijk op de weerpagina van Huub