Dief dupeert kankerbestrijding, steelt spullen van het goede doel

VOORBURG - Een emotionele oproep van Anja Tenholter uit Voorburg aan de dief die in de nacht van dinsdag op woensdag haar auto openbrak. Onder de buit zat een doos met rugzakken met het logo van de actie Fietsen Voor Kanker erop. Die rugzakken zouden verkocht worden voor het goede doel. 'Iedere euro gaat naar het KWF voor het zo hard nodige kankeronderzoek', schrijft ze op Facebook.

Anja en haar man organiseren dit jaar voor het zesde jaar de actie Fietsen tegen Kanker. Op 17 juni fietsen de deelnemers van Voorburg naar Oosterhesselen, in Drenthe. 'Een monsterrit van 240 kilometer, echt afzien voor onze renners', aldus Anja.Om extra geld op te halen, verkopen Anja en haar man elk jaar ook een gadget. Dit jaar is dat de rugzak, in een blauwe en een groene variant, die voor tien euro per stuk verkocht zou worden. 'Mijn man zou er dertig op zijn werk verkopen en een kleine rekensom leert mij dat dit het KWF 300 euro opgeleverd zou hebben. En nu zijn ze in jouw bezit?'De andere buit, waaronder een autoradio, een mobiele oplader en een potje kauwgom, interesseert Anja niet zoveel. Ze baalt ervan dat er nu minder geld naar het goede doel gaat. 'Een aantal jaar geleden zijn wij dierbare mensen aan de ziekte kanker verloren. Kanker is zoals je wellicht weet een slopende ziekte waarvoor nog heel veel onderzoek nodig is. Dat onderzoek kost geld.'De dief kan het volgens Anja nog goedmaken: 'Maak de 300 euro netjes over en verspreid de rugzakjes met mijn boodschap aan je familie en vrienden. Eind goed, al goed.'